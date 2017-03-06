МРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилей

В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» построит первую в области зарядную станцию для электротранспорта. Планируется, что электрозаправка стандарта «Mode 3» с потребляемой мощностью 30 кВт будет установлена в центре Пскова вблизи ресторанно-гостиничного комплекса на улице Некрасова. Для электроснабжения станции энергетики построят ЛЭП от действующей на его территории подстанции 10/0,4 кВ.

Проект будет полностью реализован за счёт электросетевой компании, ориентировочно его стоимость оценивается в 0,5 млн рублей.

Напомним, ранее филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» и Администрация Псковской области заключили Соглашение о взаимодействии в сфере реализации мероприятий по созданию и повышению доступности зарядной инфраструктуры для электротранспорта на территории Псковской области.

МРСК Северо-Запада уже использует электромобиль «Renault KANGOO Z.E.» в филиале «Карелэнерго».

В рамках соответствующей Всероссийской программы ПАО «Россети» планируют развернуть зарядную инфраструктуру во всех регионах ответственности.