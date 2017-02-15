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Северо-Западный федеральный округ15.02.17 14:18

На малую родину: на пост главы Карелии президент назначил Артура Парфенчикова, обещая ему помогать

Президент РФ Владимир Путин своим указом постановил принять отставку главы Республики Карелия Александра Худилайнена по собственному желанию, сообщает  пресс-служба Кремля.

Этим же указом президент назначил Артура Парфенчикова временно исполняющим обязанности главы Карелии до вступления в должность лица, избранного главой республики, освободив его от занимаемой должности.

Президент РФ пообещал оказывать поддержку врио главы Республики Карелия Артуру Парфенчикову и пожелал ему успехов на этом посту. «Вы знаете, хочу вам предложить должность исполняющего обязанности руководителя республики», - обратился Путин на встрече в Кремле к Парфенчикову, который до этого занимал пост руководителя Федеральной службы судебных приставов.

- У вас внутреннее желание сделать максимум того, что можете, для своей малой родины, в душе присутствует? - спросил президент РФ.

Парфенчиков в ответ назвал очень большой ответственностью работать на своей малой родине. «С одной стороны, многие проблемы понятны, и, наверно, есть определенная поддержка: республика маленькая, можно рассчитывать на принятие населением. Но это и большая ответственность, безусловно, чтобы оправдать доверие своих земляков», - отметил он.

- Хорошо. Желаю вам успехов и, конечно, буду вам помогать, - заключил президент РФ.

В начале встречи с президентом Парфенчиков рассказал, что он родом из карельской глубинки - хутора Куркиёки. Путин поинтересовался, как Парфенчиков оценивает ситуацию в родной республике. Чиновник ответил, что в последние десять лет он мало там бывал, но следил за ситуацией. «На мой взгляд, есть определенные проблемы и есть сложные социальные вопросы, - заметил Парфенчиков. - Думаю, что они решаемы».

По его словам, в первую очередь республике «нужно посмотреть на свои ресурсы» и свои силы, но Карелия будет рассчитывать и на поддержку федерального центра, а также внимание президента к ее развитию.

Наша справа:

Артур Парфенчиков родился в Петрозаводстке в 1964 году, в 1987 году закончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова, с 1987 года работал в прокуратуре Карелии, с 2000 по 2006 гг занимал пост прокурора Петрозаводска. С 2006 года он руководил Управлением Федеральной службы судебных приставов по Санкт- Петербургу, с 2007 года стал заместителем директора ФССП, а в декабре 2008 года был назначен руководителем этой службы - главным судебным приставом Российской Федерации.

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