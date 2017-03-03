Передано в суд уголовное дело в отношении жителя города корабелов, культивировавшего конопли в гараже

Завершены следственные действия и передано в суд уголовное дело в отношении жителя города корабелов, причастного к незаконному обороту наркотических средств.

В ноябре 2016 года по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, сотрудниками УФСБ России по Северному флоту во взаимодействии с УМВД России по Архангельской области задержаны жители города Северодвинска.

Один из них, 25-летний любитель ботаники из города корабелов, создал лабораторию по культивированию конопли в собственном гараже. Там в тепличных условиях рос 41 куст. Даже морозы растениям не вредили. А его приятель сбывал марихуану военнослужащим Беломорской военно-морской базы, членам их семей и жителям города.

Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлен в Северодвинский городской суд Архангельской области, сообщает Управление ФСБ России по Северному флоту.