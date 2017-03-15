Президиум ПАСЗР поддержал инициативу депутатов Мурманской облдумы

15 марта в Сыктывкаре председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой принял участие в заседании президиума ПАСЗР. В столице Республики Коми состоялось 41-е заседание президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. В мероприятии также принял участие руководитель аппарата думы Алексей Рыбакин.

На заседании обсуждались проблемы, актуальные для всех регионов Северо-Запада России. Это вопросы, связанные с лечением орфанных заболеваний, обеспечением охраны общественного порядка, градостроительной деятельностью, развитием спорта.

Сергей Дубовой выступил с докладом «Об обращении Мурманской областной думы к Министру спорта Российской Федерации П.А. Колобкову по вопросу правового регулирования аттестации тренеров и инструкторов-методистов организаций, осуществляющих спортивную подготовку».

– Мы считаем целесообразным установить в субъекте Российской Федерации единый подход к проведению аттестации тренеров и инструкторов-методистов государственных и муниципальных организаций, – пояснил спикер. – Предлагаем закрепить в федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» полномочия по проведению данной аттестации за субъектом Российской Федерации. Президиум ПАСЗР поддержал нашу инициативу.

В программе визита также предусмотрено посещение Сыктывкарского лесопромышленного комплекса и знакомство с работой социальных учреждений.