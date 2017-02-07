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Северо-Западный федеральный округ07.02.17 12:55

Прямые платежи повышают собираемость средств за тепловую энергию

ПАО «ТГК-1» провело анализ собираемости денежных средств за 2016 год в расчётах за тепловую энергию. Просроченная дебиторская задолженность потребителей компании увеличилась на 1,1 млрд рублей и по оперативным данным на 1 января 2017 года составляла 7,5 млрд рублей.

Наибольшая часть долга приходится на потребителей Санкт-Петербурга – 6,1 млрд рублей. Из них 5,5 млрд рублей должны исполнители коммунальных услуг. При этом сумма в 3,7 млрд рублей сформирована управляющими компаниями, более половины уставного капитала которых принадлежит администрации города.

Задолженность потребителей в Республике Карелия – 404,7 млн рублей, в Мурманской области – 884,6 млн рублей.

«Анализ показал, что в Петрозаводске и Заполярье, где потребители оплачивают потребленную энергию напрямую «ТГК-1», собираемость денежных средств стала значительно выше, – отмечает Сергей Лапин, начальник департамента по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1». – Улучшилась платежная дисциплина и в тех домах Санкт-Петербурга, где также введена система прямых платежей. Сегодня такая схема действует более чем в 200 домах Северной столицы. Положительная динамика наблюдается и в категории ГУЖА. По остальным группам потребителей Санкт-Петербурга дебиторская задолженность по-прежнему растёт».

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