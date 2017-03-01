Создан Первый арктический консорциум для решения логистических задач в Арктике

Единый транспортный оператор, который будет перевозить грузы в интересах не только Минобороны, но и других ведомств, а также частных грузоотправителей, позволит сделать морские перевозки в Арктике более эффективными. Об этом в интервью ТАСС сообщил на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

«Зачастую грузы, которые можно было бы перевезти двумя пароходами, везутся пятью. Каждое ведомство заказывает под себя. Именно тогда мы в рамках соединения этих грузов - а это государственные затраты - поставили вопрос о создании единого оператора», - пояснил Орлов.

В 2016 году было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Архангельской области и ООО «Оборонлогистика» - единым транспортным оператором Минобороны России в Арктической зоне. ОOО «Оборонлогистика» - подведомственная организация Минобороны РФ и дочернее предприятие АО «Оборонстрой».

Как пояснил представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит, для решения логистических задач в Арктике создан Первый арктический консорциум, в который, помимо «Оборонлогистики», вошли Дальневосточное морское пароходство и компания «Софрахт».

В первую очередь перевозчики ориентированы на госзаказ: на первом месте грузы в интересах Минобороны, а свободные объемы могут быть использованы для грузов других государственных ведомств, затем - частников.

«Они будут обеспечивать транспортные потребности Минобороны, но свободные провозные мощности они могут предложить, например, Северному УГМС (Севгидромету), спасателям, Минтрансу, тем же экологам. Выстраивается централизованная система перевозок в Арктике в интересах государства», - сказал Левит.

Напомним, Российский инвестиционный форум открылся в Сочи 27 февраля, 28 февраля его заключительный день. Его программа сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни».