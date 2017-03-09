Слово не воробей...09.03.17 09:01
Не всё можно решить на месте
Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы:
- Темы социальной защиты граждан и здравоохранения постоянно в повестке дня нашего регионального парламента. Но, к сожалению, вопросов ещё остается немало и не всё можно решить на месте, некоторые требуют изменения федерального законодательства. С 2007 года мы пытаемся решить проблему компенсации оплаты стоимости проезда неработающим пенсионерам. Остается нерешенным вопрос компенсации проезда к месту отдыха и обратно приёмным родителям, которые являются пенсионерами. Эта категория граждан страдает и при получении компенсации расходов уплаты взноса на капитальный ремонт.
Комментарии
Loading...
-Аналитика«Негативная стабилизация» - рай для чиновников и силовиковПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаютсяОпять «новая экономическая реальность»
-ПолитбарометрПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Нам интересно Ваше мнение08.03.17: Журналисты и многочисленные эксперты сменили высосанные из «Твиттера» оптимизм в отношениях между Трампом и Путиным на пессимизм. А как вы относитесь к вопросу сотрудничества между США и Россией?Проголосовало: 115 человек
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Неизвестная версия». Документальный цикл (12+)16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.17:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиМедработники «не жалуются», но им всё равно в 2018 году зарплату повысят – Владимир Путин обещаетДоход свыше 1 млн рублей в 2016 году имел 21 житель флотской столицы-PRO ВалютуРубль «хорошо потратился» на 8 МартаДоллар снизился на 7 копеек, евро – на 15 копеек-PRO ЭнергетикуМРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилейКольская АЭС в феврале превысила показатели выработки электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 9 мартаПлановые отключения в Мурманске на 7 марта-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыСочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсийМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим Топилин