Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы:

- Темы социальной защиты граждан и здравоохранения постоянно в повестке дня нашего регионального парламента. Но, к сожалению, вопросов ещё остается немало и не всё можно решить на месте, некоторые требуют изменения федерального законодательства. С 2007 года мы пытаемся решить проблему компенсации оплаты стоимости проезда неработающим пенсионерам. Остается нерешенным вопрос компенсации проезда к месту отдыха и обратно приёмным родителям, которые являются пенсионерами. Эта категория граждан страдает и при получении компенсации расходов уплаты взноса на капитальный ремонт.