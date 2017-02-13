Сделан большой шаг в начале пути!

Юрий Шадрин, депутат Мурманской областной думы:

- Можно сказать, что за последние годы в вопросах поддержки людей с ограниченными возможностями сделан большой шаг вперед. Но мы всё ещё в самом начале пути. Поэтому в рамках партпроекта «Единая страна – доступная средства» предстоит ещё проделать большую работу.