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День за днём с «Арктик-ТВ»27.02.17 19:30

- Нам есть к чему стремиться, - Марина Ковтун на Российском инвестиционном форуме в Сочи

Сегодня на площадке главного медиа-центра Олимпийского парка в Сочи стартовал двухдневный Российский инвестиционный форум, ключевой темой которого в этом году станут новые проекты для роста российской экономики. Мурманскую область представляет делегация во главе с губернатором Мариной Ковтун. Также в мероприятиях «Сочи-2017» примут участие заместители главы региона Григорий Стратий и Роман Дурягин, министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова.

Деловая программа форума включает 27 мероприятий, в том числе пленарное заседание с участием председателя правительства страны Дмитрия Медведева. Основные тематические блоки - «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста», «Реализуя проекты для жизни». В первый день работы форума губернатор Мурманской области Марина Ковтун приняла участие в сессии, посвященной обсуждению перспектив и механизмов повышения доступности энергетической инфраструктуры.

- От доступности подключения зависят и темпы роста экономики, зависит  деловая активность, бизнес-климат, - говорит Александр Новак, министр энергетики РФ. - Мы это все прекрасно понимаем, поэтому наша основная задача, которая реализуется с 2012  года, это создание правил абсолютно прозрачных, упрощение процедуры подключения к сетям.

Олег Бударгин, генеральный директор ПАО «Россетти», в своём докладе отметил: «Наша цель -  это обеспечить нового потребителя, который даст новые рабочие места, который даст для нас новые потребления, увеличит объём потребления, который формирует новую экономическую жизнь или новую комфортную жизнь региона, новые налоги и так далее. В этой связи, мне кажется, что первый этап мы все вместе успешно прошли».

Повышение доступности энергетической инфраструктуры – необходимое условие для восстановления темпов экономического роста, уверена губернатор Мурманской области Марина Ковтун, потому правительство региона рассматривает задачу повышения доступности подключения к энергосистеме как важнейшую. Ключевым инструментом в этой работе станет федеральная дорожная карта профильных мероприятий, согласно которой в 2018 году предполагается достичь сокращения соответствующих процедур до трёх и времени для них – до 90 дней.

- Нам есть к чему стремиться. Количество дней на подключение в Мурманской области сегодня составляет 119, хотя по сравнению с 2015 годом более чем на 50 дней мы сократили количество дней, которые требуются для подключения, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. – Но количество процедур ещё в 2 раза у нас больше требуемого.

Марина Ковтун подчеркнула: наличие самой возможности подключения потребителей и его оперативность зависят от энергетических компаний. Сегодня правительство Мурманской области ведёт активный диалог не только с ними, но и с потребителями. Так, в июне 2016 года во время Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о взаимодействии с ПАО «Россети». Оно направлено, в том числе, на консолидацию электросетевых активов, что позволит повысить инвестиционную привлекательность региона.

Напомним, ранее региональным правительством было подписано соглашение с филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» о сокращении сроков подключения к электрическим сетям.

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