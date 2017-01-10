108 спектаклей - для 13-тысячной аудитории зрителей

Таков итог новогодней кампании уходящего 2016 года и наступившего 2017-го Мурманского областного театра кукол. Артисты не покладая рук трудились с 18 декабря по 8 января.

В новогоднем репертуаре: «В лесу родилась ёлочка», «Маша и медведь», «Полянка». «Колобок», «Музыкальный переполох», «Невезучая курица», «Зима в Простоквашино»…

Артисты не только принимали гостей в стенах своего театра , но и работали на выездах – в школах и Домах культуры столицы Заполярья, на площадке Мурманской детско-юношеской библиотеки, а так же городах и посёлках региона: Мончегорск, Заполярный, Гаджиево, Кильдинстрой, Зверосовхоз, Мурмаши. Традиционно все представления в период праздничных дней сопровождались новогодней интермедией с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев.