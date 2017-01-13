12 уголовных дел было заведено в 2016 году на телефонных «террористов»

В прошедшем году в Мурманской области возбуждено двенадцать уголовных дел по фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма

Все их авторы были установлены. Согласно статистике, большинство звонков с угрозами совершают лица в состоянии алкогольного опьянения. Однако это обстоятельство только усугубляет вину.

В отношении 4 жителей региона по итогам 2016 года уже вынесены обвинительные приговоры. Помимо уголовной ответственности телефонные «террористы» зачастую выплачивают значительные иски владельцам торговых центров или авиакомпаниям по возмещению ущерба, причиненного в результате эвакуации посетителей или задержке авиарейсов.

Полицейские отмечают, что высокий уровень технической оснащенности правоохранительных органов позволяет в кратчайшие сроки и безошибочно установить виновных. Наказанием за такое хулиганство может стать реальный срок в местах лишения свободы до 5 лет.