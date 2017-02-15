15 февраля в Мурманске прошла Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

В этом проекте участвовало более 50 регионов, в том числе и наша область. В этот день мамы и папы выпускников смогли пройти всю процедуру экзаменов вместе со своими детьми.

Во время акции можно было увидеть, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников, как происходит печать контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена.

Вместе с родителями участие в тесте принимали главы муниципальных образований региона и учителя школ. В областном центре мероприятия в рамках акции проходили на площадке гимназии № 2.