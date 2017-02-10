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День за днём с «Арктик-ТВ»10.02.17 19:30

15 причал - ворота в Арктику

В Мурманском морском торговом порту под загрузку стал ледокол «Новороссийск». Напомним, это новое судно ввели в эксплуатацию в конце декабря прошлого года. Будущий рейс к земле Франца-Иосифа станет для экипажа вторым в истории. На архипелаг в ледовитом океане моряки доставят 180 тонн материалов для строительства военного аэродрома.

Город Новороссийск, расположенный на берегу Чёрного моря, дал имя не простому судну, а ледоколу, который к тому же будет работать в арктических широтах, и вряд зайдёт в одноименный порт. Впрочем, экипаж о таких казусах в судьбе своего подопечного и не думает, трудятся моряки в комфортных условиях. Даже сейчас в порту панорамный вид с теплого капитанского мостика завораживает, когда же вокруг будут бесконечные льды Арктики, оторваться от огромных иллюминаторов будет ещё сложнее. Впрочем, в суровых условиях Арктики команде ещё только предстоит побывать.

- Согласно нашему классу мы можем колоть лёд, прокладывать канал во льду толщиной 1 метр, а работать со льдом до полутора, - рассказывает о возможностях богатыря Ярослав Вержбицкий, капитан ледокола «Новороссийск».

Капитан судна Ярослав Вержбицкий ходил и в северных водах и работал на ледоколах того же проекта, что и «Новороссийск». Он построен на Выборгском судостроительном заводе при поддержке финских специалистов. 26 декабря после перехода из порта приписки Петербурга в Мурманск он сразу отправился в первый рейс к земле Франца-Иосифа. Проводка была более чем успешной.

- Мы доставили несколько человек пассажиров на Землю Франца-Иосифа и около 180 тонн грузов. Ледовая обстановка была легкой, нам повезло, - говорит Ярослав Вержбицкий, капитан ледокола «Новороссийск». 

Сейчас главная задача ледокола - доставка генеральных грузов для строительства военного аэродрома на архипелаге. Большинство материалов перевозятся в стандартных металлических контейнерах, которые специалисты торгового порта грузят с легкостью. У пятнадцатого причала в прошлом году швартовался лихтеровоз «Атомфлота» «Севморпуть», вот там некоторые бетонные элементы и конструкции докерам приходилось перемещать при помощи сразу нескольких кранов.

- Не зря 15 причал называют воротами в Арктику, - отмечает Виталий Власов, главный диспетчер Мурманского морского торгового порта. - В 2016 году сюда три раза заходил гроза Арктических морей – атомный «Севморпуть», который так же доставил грузы к Земле Франца-Иосифа. Если присмотреться, то можно заметить, что рядом с ледоколом проплавают необычные утки, а гаги. Такие птицы, по словам моряков, встречаются в основном у норвежского побережья. Появление этих пернатых в Мурманске хороший аргумент в поддержку оценок, что Кольский залив стал чище. Возможно, повлияли меры, которые, принимает руководство порта. Отметим, в 2016 помимо угля здесь осуществили перевалку более 400 тысяч тонн различных материалов для стратегических и промышленных объектов в Арктике.

На ледоколах нового класса вертолётная площадка располагается не на корме, а на баке - передней части судна. Благодаря этому моряки могут принимать на борт несколько десятков контейнеров, хотя «Новороссийск» вовсе не сухогруз.

В рейс к Земле Франца-Иосифа «Новороссийск» уйдёт уже 12 февраля. Помимо проводки судов и перевозки грузов судно может выступать в роли спасателя. Работать экипажу предстоит так же в Финском заливе и Белом море. Братья близнецы ледоколы «Мурманск» и «Владивосток» выполняют аналогичные задачи ещё с прошлого года. 

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