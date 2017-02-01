20 осуждённым вручили свидетельства об окончании курса по профессии «Повар»

В Заполярном центре осуждённым отряда хозяйственного обслуживания мурманского следственного изолятора № 1 вручили свидетельства об окончании курса по профессии «Повар». Цикл обучения стартовал в первом СИЗО 1 сентября и был завершён 30 декабря защитой письменных квалификационных работ.

Всего обучиться искусству приготовления пищи пожелали 20 осуждённых. Аттестационная комиссия постановила выдать свидетельства о профессиональной подготовке всем обучающимся, шестерым из которых присвоен третий разряд, двенадцати - второй, а двое самых способных смогли получить даже 4-й. В настоящее время семеро новоиспечённых поваров уже работают по профессии на пищеблоке следственного изолятора.

В I полугодии 2016-2017 учебного годов уже обучено 243 осужденных по 11 различным специальностям, востребованным как в самих учреждениях, так и на рынке труда области. В настоящее время проходят обучение в профессиональных училищах при колониях 333 человека