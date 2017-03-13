День за днём с «Арктик-ТВ»13.03.17 13:30
200 офицеров управления и штаба Северного флота приняли участие в лыжной гонке
В главной базе Северного флота – Североморске - состоялись спортивные соревнования по лыжам. В них приняли участие более 200 офицеров управления и штаба флота.
Кроме военнослужащих в состязаниях активно принимали участие члены их семей и гражданские работники учреждений и штаба флота.
Лыжная трасса была проложена по участку пересеченной местности вдоль военного аэродрома. Маршрут был средней сложности с затяжным подъёмом на старте. В ходе лыжной гонки на 5 километров военнослужащим предоставлялось право заодно сдать соответствующий норматив по физической подготовке.
Комментарии
Loading...
-Аналитика«Негативная стабилизация» - рай для чиновников и силовиковПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаютсяОпять «новая экономическая реальность»
-ПолитбарометрПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Нам интересно Ваше мнение08.03.17: Журналисты и многочисленные эксперты сменили высосанные из «Твиттера» оптимизм в отношениях между Трампом и Путиным на пессимизм. А как вы относитесь к вопросу сотрудничества между США и Россией?Проголосовало: 400 человек
-Скоро в эфире00:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)00:30Новости. Информационная программа.01:00«Международные новости». Информационная программа01:30Новости. Информационная программа.02:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)02:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиЦены на картошку и репчатый лук подскочили больше всегоМедработники «не жалуются», но им всё равно в 2018 году зарплату повысят – Владимир Путин обещает-PRO ВалютуЕвро укрепился почти на 53 копейки, доллар снизился на 8 копеекМировые цены на нефть тянут рубль за собой вниз-PRO ЭнергетикуНа Серебрянской ГЭС-1 завершён капитальный ремонт гидроагрегатаМРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 мартаПлановые отключения в Мурманске на 13 марта-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыСочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсийМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим Топилин