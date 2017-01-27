29 января в Мурманске пройдёт традиционный праздник «Здравствуй, солнце!»

Театрализованное представление и народное гуляние развернутся на площади Пять Углов возле главной городской ёлки.

Праздничное представление для детей будет рассчитано на 1,5 часа. В шоу программе примут участие Дед Мороз, Снегурочка, кот Семен; а так же герои сказок, современных мультфильмов и комиксов. Организаторы обещают, что зрители смогут увидеть на сцене ростовые куклы-губки Боба и Оптимуса Прайма. На улице Воровского будет организована выездная торговля, все желающие смогут согреться горячим чаем и подкрепиться свежей выпечкой. Что касается главного символа праздника - Солнца, то по разным источникам, погода в этот день будет пасмурной, возможен снегопад. Впрочем, морозов синоптики не обещают.

- Традиционно второй раз в финале праздника пройдёт флэшмоб, во время которого участники праздника будут вместе зажигать светило, - рассказала Елена Наймушина, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска. - Театрализованное представление начнётся в 14 часов.