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День за днём с «Арктик-ТВ»11.01.17 13:30

5 тысяч рублей пенсионерам начнут выдавать на почте с 13 января

Единовременную выплату в размере 5000 рублей с 13 января начнут получать пенсионеры. Сроки доставки такой выплаты через отделения почты России в Мурманской области – с 13 по 24 января 2017 года. Почтальоны доставят её вместе с пенсией за январь тем, у которых дата доставки самой пенсии на дом с 13 числа и до дня окончания выплатного периода. Пенсионерам, которые получают или уже получили пенсию по графику с 3 по 12 число, выплата 5000 рублей будет произведена с 13 по 24 января так же с доставкой на дом.

Для тех, кто получает пенсии через кредитные организации, 5000 переведут с 13 по 28 января. Выплата будет производиться на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в Пенсионный Фонд или подавать заявление не требуется. Выплата полагается гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Если пенсионер получает две пенсии (например «военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.

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