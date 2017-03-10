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День за днём с «Арктик-ТВ»10.03.17 19:30

50 лет исполнилось библиотеке

4 тысячи пользователей, 11 тысяч журналов, книг и газет, интернет-ресурс, электронная инфосправка – за 50 лет существования 10-й филиал Мурманской библиотеки на Героев-североморцев, 38 не только расширил читальный фонд, но  и может похвастаться грамотами от правительства.

50 лет назад в Мурманске на улице Гаджиева открылась новая библиотека. В годы, когда Интернет был неведом миру, это было серьёзное событие для читающей аудитории северян. Тогда филиал был представлен тремя отделами – взрослым абонементом, юношеским и читальным залами. За первый год его посетили более тысячи мурманчан. Спустя пару лет здесь  был создан читательский клуб по интересам, передвижная библиотека, выставки, успешно зарекомендовала себя практика обеспечивать изданиями сотрудников учреждений и комбинатов. В советское время подобные мероприятия способствовали привлечению населения к чтению и повышению их  грамотности.

- За это время, как мы открылись в далеком 1967 году, изменилось очень многое. Сейчас мы работаем в новом помещении, в комфортных условиях, - отметила Тамара Клюйкова, заведующая ИИЦ филиал № 10.

- Хочется пожелать вам, чтобы библиотека была полезной для города, чтобы она успешно развивалась, а мы – городской Совет, делаем все для того, чтобы библиотеки были оснащены на самом высоком уровне, - отметил в приветственном слове Юрий Лимонов, депутат Совета депутатов г.Мурманска.

Сегодня 10-ый филиал делает большой акцент на профориентации молодёжи и пропаганде здорового образа жизни среди подростков. Здесь организуют встречи с представителями различных профессии, дни абитуриента, диалоги с психологами, правоохранителями, активистами общественных организаций. Для людей с ограниченными возможностями на базе библиотеки открыли курсы компьютерной грамотности.

- 11 тысяч периодических изданий, которые находятся сегодня в библиотеке, позволяют удовлетворить потребности, наверное, всех слоев населения, - отметил Юрий Гугин, депутат Совета депутатов г.Мурманска. - Зздесь занимается молодёжь, реализуются социальные программы для пенсионеров, очень много работы проводится для того, чтобы можно было социализировать и молодое поколение. Я думаю, что библиотека будет процветать и дальше. Хочется пожелать коллективу успехов, плодотворной работы,  ну и, наверное,  дальнейшего расширения и развития.

Поздравить с юбилеем сотрудников библиотеки пришли друзья и партнеры, представители власти и профильных ведомств и верные читатели, которые уверены, что запах книги и шелест страниц никогда не заменят социальные сети.

 

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