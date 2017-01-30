54 свидетеля страшных лет

Она длилась 872 дня. За это время от голода и лишений погибли несколько сотен тысяч человек. С каждым годом количество, переживших те страшные дни, становится все меньше. Сегодня в Мурманске проживают 54 блокадника. 27 января в России традиционно отметили День воинской славы – 73 года со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Воспоминания, объятья, слёзы – сегодня даже те, кто знает об ужасах блокады только из книг, не могут сдержать эмоций. Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня. Единственным путем сообщения с городом было Ладожское озеро. Именно через Ладогу пролегла Дорога жизни – магистраль, по которой в изолированный Ленинград доставлялись грузы и продовольствие. Однако, провезти по озеру необходимое количество еды было невозможно.

- Тот, кто прожил в те годы 4 месяца, тот считается жителем блокадного Ленинграда, - говорит Галина Бонина, председатель организации «Жители блокадного Ленинграда». - Почему? Потому что прожить 4 месяца со 125 граммами хлеба в сутки очень тяжело. У нас сейчас на торжественном вечере стоит иконка и лежит кусочек хлеба весом 125 граммов ...

Когда началась война, Антонине Баранцевой было 17 лет. Она только закончила школу, получила аттестат зрелости и устроилась в НИИ. Но совсем скоро научную работу пришлось сменить на оборонную: строить дзоты, рыть противотанковые рвы. Антонина Ивановна вспоминает: не было не только еды, но и воды, света и тепла. От истощения умерли брат и отец. И даже избавление от ужасов блокады принесло свои беды.

- Правительством были не продуманы меры по приёму истощенных людей на больш9ой земле, - вспоминает Антонина Баранцева, житель блокадного Ленинграда. - Нас накормили очень жирной едой. Если меня вытравило тут же, то мама… Я осталась одна, чудом выжила.

- Существует такое выражение: солдат умирает дважды. Первый раз, когда в него попадает вражеская пуля, второй раз, когда о нём забывают, - говорит Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов г.Мурманска. - Такие встречи, огоньки – показатель того, что мурманчане не на словах, а на деле помнят и отдают почести героям Великой Отечественной войны. А что касается блокадного Ленинграда, то это отдельная страница в истории войны, в истории всего человечества.

Сегодня в Мурманске проживают 54 свидетеля тех страшных лет. Участники Мурманской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» стараются помогать и поддерживать друг друга. А чтобы память о тяжёлом и героическом наследии продолжала жить, приняли в свои ряды шестерых новых членов: все – дети и внуки блокадников.