7 футбольных площадок освободили в Мурманске, вывезя 3 тысячи брошенных машин

Снежные завалы на дорогах Мурманска постепенно ликвидируют, но брошенные машины по-прежнему остаются головной болью коммунальщиков. Мешают разукомплектованные авто и во дворах жилых домов, где постепенно они превращаются в горки.

- С территории округа за 2016 год было вывезено 168 единиц транспортных средств, - приводит статистику борьбы с автохламом Борис Иванов, ведущий специалист управления Октябрьского административного округа. - По этой машине к нам поступило обращение юридического лица, была проведена работа по установлению собственника транспортного средства. Потом было получено заявление и машина сегодня эвакуируется.

Речь идёт о старенькой машине марки «Вольво», которая с осени прошлого года стояла напротив автозаправки на улице Рогозерская. Потеряв интерес к своей машине, её владелец бросил, ставший ненужным транспорт. Ржавеющая на глазах легенда шведского концерна, несколько месяцев мозолила глаза владельцам бензоколонки. Проблема была оперативно устранена благодаря обращению к сотрудникам управления Октябрьского административного округа.

- Из Мурманска уже эвакуировано более 3 тысяч автомобилей, а чтобы было это представить наглядно, то, если эти автомобили расставить на площади, то это будет около 7 футбольных полей, - сообщил журналистам Олег Ноздрачев, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Так что работа идёт постоянно, системно и дальше будет проводиться