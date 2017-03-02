9-классников вызвали на репетицию экзамена по математике

Более 6,5 тысячи выпускников 9 классов общеобразовательных организаций Мурманской области сегодня принимают участие в репетиционном экзамене по математике.

Экзамен проходит в 50 пунктах проведения экзаменов, семь из которых расположены в труднодоступных и отдаленных местностях. Все пункты организованы в полном соответствии с требованиями, которые к ним предъявляются. Контрольные измерительные материалы максимально приближены к настоящим и разработаны специалистами Федерального института педагогических измерений в соответствии с утвержденной спецификацией. Работа, на выполнение которой отводится 3 часа 55 минут, состоит из трех модулей - алгебра, геометрия и реальная математика. Выпускники выполняют 26 заданий.