А снег идёт, а снег идёт, или Чистых дворов в Мурманске фактически нет

Обильные снегопады напрягли все коммунальные службы города, но одни с уборкой территорий справлялись лучше, другие хуже. Не хватает техники и рабочих рук. Тяжелее всего пришлось управляющим компаниям, которые чистили дворы от случая к случаю и далеко не всегда регулярно. По информации специалистов администрации, небольшие коммунальные организации и ТСЖ во время погодных неурядиц показали себя лучше, чем многие боле крупные конкуренты.

Двор рядом с домом № 11 на улице Скальная участники рейда считают едва ли не образцовым. Местные жители организовали ТСЖ, а к уборке территории привлекают фирму-подрядчика, которая, как и большинство подобных организаций, всё же тоже экономит на вывозе снега, складируя сугробы на свободных от парковки и тротуаров местах. В любом случае, когда самолично нанимаешь технику для уборки, то есть с кого спросить за огрехи. Это касается и неплательщиков, о долгах которых при такой форме управления знают все соседи.

- Сложности всегда бывают. Есть собственники, которые очень плохо оплачивают содержание и ремонт, - говорит Роман Дубовиченко, представитель ТСЖ. - Хотелось бы, чтобы жильцы относились к этому вопросу более ответственно. Тогда денежных средств было бы больше и можно было бы качественнее выполнять свои обязательства пред ТСЖ или при прямом управлении этими домами.

Представители городской администрации поставили работе местных коммунальщиков твердую четверку и это, несмотря на ряд недочётов. В Октябрьском округе Мурманска достаточно организаций, которые работают заметно хуже. Чаще всего, это большие компании, обслуживающие большой жилой фонд. Например, многие дворы в центре города чистят от случая к случаю, так что пройти к подъезду порой вообще невозможно.

- На территории Октябрьского округа находится 840 домов, которые обслуживают 42 управляющие компании, 60 ТСЖ и порядка 70 ЖСК, - рассказывает Александр Боянжу, заместитель начальника управления Октябрьского округа г.Мурманска.

Участники рейдов отмечают, что учитывая нынешние погодные условия, в городе нет ни одной территории рядом с домами, убранной до асфальта. Что же касается вопиющих случаев нарушения управляющими компаниями своих обязательств, то жители всегда могут обратиться с проблемой в профильные комитеты при районных администрациях, а так же в прокуратуру. Грамотно и бесплатно составить обращение помогут в муниципальном учреждении «Новые формы управления».