А снег идёт, а снег идёт: очередной рейд, очередное предупреждение

Жители нескольких домов на улице Книповича, чтобы навести порядок в собственном дворе и как-то повлиять на работу управляющих компаний, обратились за помощью к депутатам городского Совета. Народные избранники вопреки скептическому настрою горожан приехали. Удивительно, но перед их рейдом по дорогам во дворах даже прошёл трактор, проезжую часть посыпали пеком, но как оказалось, не везде.

Снегоуборочную технику жители дома № 42 на улице Книповича до сегодняшнего дня вообще не видели. Проехать во двор с плотной застройкой и не рассчитанными на оживленный поток автомобилей дорогами - задача для смелых водителей, не жалеющих свои транспортные средства. Плохо приходится не только обладателям личного транспорта, но и пешеходам, ведь под тонким слоем снега во многих местах скрыт лед.

- Вы знаете, как здесь было скользко! – возмущается Александра Кузяева, мурманчанка. - Магазин рядом, но я всё боялись даже выйти на улицу. А дворник лёд песком не посыпал, песку им, что ли жалко?! Все боялись выходить!

Депутаты городского Совета приехали посмотреть на коммунальный беспорядок из-за многочисленных обращений местных жителей, которые не довольны таким отношением к своим обязанностям специалистов управляющей компании, хотя назвать эту организацию бездельником нельзя. Утром перед проверкой по внутридомовой территории прошёл трактор, и даже посыпали проезды песком, вот только одной машины хватило далеко не на всё.

- Поговорив с жителями, мы видим, что здесь нет ТСЖ или хотя бы совета дома. Здесь все строится на каких-то других взаимоотношениях. А нужно самим брать под контроль работу управляющей компании, - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – А должна быть совместная деятельность и жителей, и администрации округа, и управляющей компании, чтобы такого безобразия не было.

Проверяющие обнаружили и другие нарушения, например, козырьки подъездов не честили, наверное, с начала снегопадов. Толстая шапка снега лежит и на скатах крыш. Если такой спрессованный сугроб начнёт скатываться вниз на прохожих, то недалеко и до беды…

Специалисты администрации только в Октябрьском округе с начала года провели уже почти 200 проверок.

- Работы по очистке усилились и на улицах, и во дворах. Управляющие компании начинают более активно вывозить снег, осуществляются чистку территорий, - говорит Павел Воронин, начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса администрации Октябрьского округа г.Мурманска. - Но недостатков по-прежнему очень много. Причем в различных частях города: и в центре, и здесь - на Новом Плато.

Участники сегодняшнего рейда дали представителям компании несколько дней на то, чтобы ликвидировать нарушения. Депутаты обещали вернуться во двор через неделю. Если ситуация не изменится, то коммунальщиков ждут серьезные штрафы.