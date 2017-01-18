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День за днём с «Арктик-ТВ»18.01.17 19:30

А вдоль дорог ограничительные знаки стоят…

Глава города Дмитрий Филиппов встретился с руководством областного ГИБДД. Главная тема встречи - ситуация, возникшая после обильных снегопадов на мурманских дорогах. Проблема с уборкой магистралей возникла не только из-за обильных снегопадов, нехватки спецтехники, но и многочисленных припаркованных автомобилей, владельцы которых не обращают внимание на график работ коммунальных служб, и с оставляют машины на обочинах, сильно затрудняя очистку дорог.

Воздействовать на тех, кто ставит автомобиль без нарушений правил, не могут даже сотрудники ГИБДД, но автоинспекторы, по крайней мере, имеют возможность найти в базах данных телефон очередного владельца «сугроба на колёсах». Впрочем, такие данные водители не обязаны указывать при регистрации, поэтому поиск автолюбителя может затянуться на недели. Другой действенной мерой специалисты считают введение временных ограничительных знаков на зимний период и советуют владельцам транспортных средств оставлять номера мобильных, написанные на стикере в салоне, за лобовым стеклом. Такая простая мера может помочь и представителям дорожных служб, и всем участникам движения - ведь передвигаться по магистралям будет значительно комфортнее и легче.

- Мы достигли взаимопонимания, - сказал журналистам Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Будет создана рабочая группа, на которой будет планироваться график, в рамках которого специалисты ГАИ будут работать на территории, где в дальнейшем будет происходить уборка.

Александр Усс, врио начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области, дополнил мэра: «Что касается уборки транспортных средств, то будет подготовлен ряд предложений, которые будут в контексте действующего законодательства, будут предусматривать ограничение остановки или стоянки машин. Всё это мы решим в рабочем порядке.

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