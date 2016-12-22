Администрация Мурманска официально опровергла информацию об обысках в своих кабинетах

Источником информации, не соответствующей действительности, стал сайт «СеверПост». Непроверенные данные подхватили и распространили другие источники во Всемирной паутины.

«Администрация города Мурманск работает в обычном режиме, руководство и сотрудники исполняют служебные обязанности в нормальной деловой обстановке. Проверки, а тем более выемки документов, о которых сообщает «СеверПост», сотрудниками УВД и ФСБ не проводятся», - сообщает официальный сайт администрации города.

Достоверность этого телеканалу «Арктик-ТВ» подтвердили надежные источники, близкие к первым лицам города. Ссылаясь на нормы закона «О средствах массовой информации», пресс-служба мурманской администрации предложила информационному агентству «СеверПост» разместить ответ на свой же материал, представив читателям на этот раз уже достоверную информацию.