Аэропорт «Мурманск» собирается менять работу в лучшую сторону

Глава региона Марина Ковтун инициировала встречу с руководством аэропорта «Мурманск» и представителями основных компаний авиаперевозчиков. Тема встречи - неудовлетворительная работа предприятия, из-за за которой возникли массовые задержки авиарейсов. ЧП усугублялось, тем, что пассажиры не получали своевременно информацию, на протяжении многих часов им пришлось ждать вылета на территории терминала.

Тему сбоев в работе аэропорта «Мурманск» на совещаниях в правительстве поднимали уже ни один раз, но, несмотря на пристальное внимание к этой теме со стороны властей, решить проблему с задержкой рейсов и многочасовых ожиданий вылетов клиентами, окончательно до сих пор не удалось. Самые критические моменты были отмечены 20 и 22 января. В эти дни с территории вокзала более 7 часов не взлетали и не садились авиалайнеры. Всему виной аномальные снегопады. Специалисты, которые давно работают в учреждении, говорят, что такой аномальной погоды они не отмечали, как минимум, 30 лет.

- Руководитель аэропорта докладывал, что ситуация штатная, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. – Однако, сведения, которые приходили от пассажиров, говорили о другом. Я не вспоминаю, когда подобное случалось последний раз в аэропорту. Считаю, что в крупнейшем за полярным кругом аэропорте такая ситуация не допустима.

Как прозвучало во время совещания, с октября по январь в аэропорту было совершено более 1300 рейсов, 256 из них выполнены с отклонением от расписания. Пассажиры обращали внимание и на то, что подъезды к аэропорту убираются не лучшим образом. Кроме этого из-за задержек, людям приходилось долго ждать вылета на территории вокзала, внутри которого образовалось настоящее столпотворение. Те же, кто возвращался в Мурманск, по три часа ждали своего багажа.

Об этих проблемах руководство предприятия знает, уже есть план их решения. На первом месте, конечно же стоит обновление парка уборочной техники.

- Аэропорт признает, что наличие техники для такого региона с такими аномальными явлениями требует немедленного дополнения, - отметил Сергей Рудаков, генеральный директор ООО «Новапорт». - План перевооружения удовлетворил администрацию аэропорта.

В прошлом году руководство аэропорта к уже имеющимся машинам купило два «КамАЗа», но даже в таком составе, очевидно, что автопарка не хватает. Обновление техники - это сложная процедура, которую невозможно выполнить в короткие сроки, но к будущей зиме, а на это есть средства, кардинальные изменения будут. Владельцы аэропорта обещают приобрести специальные аппараты, которые, например, обслуживают Шереметьево. Пока же сотрудники аэропорта в случае задержек рейсов постараются наладить более оперативное оповещение пассажиров о любых изменениях в движении авиарейсов.