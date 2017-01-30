Агитплакаты периода СССР из Норвегии

В Мурманском областном краеведческом музее началось царство «Пропагады». Так называется выставка, на которой представлены советские и норвежские агитационные плакаты 30-60-х годов прошлого века.

Период СССР в экспозиции печатной агитпродукции представлен сельскохозяйственной тематикой и бытовыми советами трудящимся. Норвежские работы в основном - политические агитки Рабочей партии социалистов. Как отмечают эксперты по истории искусств, именно творения мастеров страны Советов дали толчок развитию наглядной агитации в Северном Королевстве. Советский плакат был прост, обращён ко всем и максимально понятен. На выставке в краеведческом музее эти работы представлены из частной коллекции бывшего генерального консула Норвегии в Мурманске Ойвинда Нордслеттена, который в ближайшее воскресенье прочтёт лекцию о своём хобби.

- 6 февраля в 18 часов состоится его лекция у нас в музее, - говорит Наталья Викторова, заместитель директора по развитию Мурманского областного краеведческого музея, - на которой он расскажет о коллекционировании, о плакатном искусстве. Музей приглашает всех принять участие в мероприятии и прослушать эту интересную лекцию.