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День за днём с «Арктик-ТВ»28.02.17 13:30

Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области, определил два основных вида неплательщиков ЖКУ

На оперативном совещании в региональном правительстве, которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, представители власти обсудили меры, которые реализуются в муниципалитетах для  увеличения собираемости коммунальных платежей. В настоящее время средний показатель собираемости по региону достигает 92%, но среди населенных пунктов есть и отстающие. Так же на заседании был поднят вопрос о судьбе  мурманского роддома № 3.

92% - такой уровень собираемости платежей  за коммунальные услуги в среднем демонстрируют населенные пункты Мурманской области. Задача правительства  - ещё больше улучшить платежную дисциплину. Ведь недостающие средства для тех же ресурсоснабжающих организаций  это финансовые потери, которые организации могли бы использовать для проведения ремонтов и модернизации.  Среди муниципалитетов по этому показателю есть и хорошисты и отстающие, лучше всего к коммунальным платежам относятся жители ЗАТО.

- Собираемость по сравнению с 2016 годом выросла всего лишь на 2%, - отметил во время совещания Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области. - Муниципальные образования, которые достигли собираемости 100% - это ЗАТО Островной, ЗАТО Заозерск, г.Полярные Зори. Хороший показатель в Зеленоборском Кандалакшского района, в Умбе. В Мурманске – 95%, Видяево – 94%, Заполярный - 94%, Апатиты и Кировск – 93%.

Хуже всего собираемость в Печенгском районе, посёлках Пушной, Корзуново, Зареченск и Ревда. Огромная часть работы по погашению задолженностей  ложится на службу судебных приставов. Но важную роль в этом процессе играют местные городские и поселковые администрации. Министр в этом плане особенно отметил специалистов из Александровска и Североморска. 

- У нас два основных вида неплательщиков. Первый - это люди, которые ведут асоциальный образ жизни, вторые - это те, кто  нормально зарабатывают, но при этом не стремятся платить по счетам, - отметил Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области. - Считают, что это у них некое хобби. С такими людьми бывает сложно работать. Здесь очень многое зависит от того, как муниципалитет выстраивает  свою работу.

В завершение оперативного совещания первый заместитель губернатора предложил ещё раз вернуться к разговору о судьбе Мурманского роддома № 3. В некоторых средствах массовой информации не однократно сообщалось о его вероятном закрытии или значительной оптимизации. Такую информацию в правительстве региона считают  «выдуманными слухами».

- Планов по закрытию роддома сейчас или его закрытия в будущем мы не имеем! – заявил Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. - Кроме того, мы сейчас интенсивно занимаемся вопросами по выполнению требований судебных органов по устранению нарушений в этом учреждении. Я могу доложить, что ещё неделю назад мы провели все необходимые работы и подсоединили роддом к технологическим сетям, тем самым выполнив решение суда.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация по монтажу в медицинском учреждении современной системы вентиляции, которую планируют сделать уже  в будущем году. Финансировать проект будут в рамках государственной программы, отметил министр.

 

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