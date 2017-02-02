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День за днём с «Арктик-ТВ»02.02.17 19:30

Алексей Веллер, депутат Госдумы, не стал подписываться кровью

Представители народного фронта вместе с главой города Дмитрием Филипповым и депутатом Государственной Думы от Мурманской области Алексеем Веллером проверили сегодня готовность к заселению новостроек на улицах Генералова и Декабристов. Напомним, это жилье должны были сдать ещё в августе прошло года, но подрядчик не уложился в сроки, за что понесёт материальную ответственность.

В декабре прошлого года, когда представители Общероссийского народного фронта посещали новостройки на улице Генералова, отопления в домах не было, обогревали здания тепловыми пушками. Подрядчик не успевал сдать объект в установленные сроки. Из графика строители выбились на несколько месяцев. Сегодня специалисты из ОНФ прошлись по уже полностью готовым квартирам, к батареям внутри не притронуться - тепло даже в коридорах подъезда. Никаких серьёзных нарушений, которые народные инспекторы десятками выявляли на жилых объектах в других районах области, здесь и в помине нет.

- Группа экспертов недавно выезжала в посёлок Умба, где провели обследование нового дома, пообщались с жителями. Спустились в подвал, а он оказался затопленным водой, так как был прорыв инженерных систем, - рассказывает Андрей Левин, эксперт региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни» мурманского штаба ОНФ. – Подвал был залит фекалиями, бегали крысы. Очень много проблем по Умбе. А когда они будут решаться, в какие сроки, нам неизвестно.

Вместе с «фронтовиками» в экскурсию по социальным домам отправились и два градоначальника - действующий глава города Дмитрий Филиппов и его предшественник, а теперь депутат Государственной Думы Алексей Веллер. По словам федерального парламентария, программа по переселению горожан из ветхих аварийных домов в Мурманске завершена досрочно. Но это вовсе не значит, что жителям разваливающихся «деревяшек», пока еще в избытке оставшихся в областном центре, не стоит и рассчитывать на помощь.

- С очень высокой степенью вероятности, а я рассчитываю на это, что федеральная программа будет работать и в 2018 году и в последующих годах, хотя подписаться кровью под этим утверждением не могу! – образно высказался Алексей Веллер, депутат Государственной Думы. - Это решение очень высокого уровня.

Проверяющие придирчиво осматривают каждую комнату, тестируют кухонные плиты, сантехнику. Да, всё выполнено просто - без индивидуальных пожеланий и дизайнерских изысков, но придраться здесь не к чему. Жителям Мурманска, которые получат скоро ключи от этих квартир, не нужно будет делать ремонт, достаточно просто перевезти вещи. Ну а те, кого такие бесплатные блага не устраивают, в любой момент могут изменить обстановку по своему вкусу.

- Сегодня эксперты сказали о том, что наши пожелания были учтены, - отмечает Лариса Круглова, сопредседатель регионального отделения ОНФ, - это радует. Хотелось бы, чтобы срок заселения для новосёлов был минимальным.

В своё время жители первых социальных домов обращали вынимание на межкомнатные стены, которые были сделаны из гипсокартона. На такие перегородки любимые полки и шкафы не повесить. А в новостройках на улицах Генералова и Декабристов эти стены выполнены из газобетона. Представители Общероссийского народного фронта уже второй за несколько месяцев раз посещают этот объект, сегодня они оценили готовность жилья довольно высоко.

- Как уже было сказано, самое главное, что результат достигнут, - отмечает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - На сегодняшний день акт ввода домов подписан. Необходимо пройти ряд процедур, которые займут около полутора месяцев. После этого людям будут выдавать ключи для заселения, которое ориентировочно состоится в конце марта.

Программа расселения из аварийного жилья начала работать в 2012 году, до этого несколько десятилетий в областном центре почти не строили жилые дома, тем более рассчитанные не на продажу. С тех пор квартиры получили более двух тысяч мурманчан. Муниципальные власти, даже с учётом довольно плотной верстки бюджета города, в этом году на строительство домов для переселенцев выделили порядка 200 миллионов рублей. 

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