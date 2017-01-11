Американская аптечка и кальсоны оказались на стендах выставки, посвящённой 75-летию прибытия в Мурманск первого арктического конвоя

75 лет назад - в январе 1942 года - в Мурманск пришёл первый союзнический конвой. Порт в нашем городе и соседнем Архангельске стали одной из трёх основных артерий поставок грузов по ленд-лизу. На арктическое направление - самое короткое и опасное из-за немецких кораблей и подлодок - пришлось около 20% объёмов помощи. Этому событию сотрудники Мурманского областного краеведческого музея посвятили небольшую экспозицию.

Главный экспонаты выставки – это американская аптечка, сделанная на одном из предприятий Нью-Йорка, сохранилось даже большинство предметов, входивших в её состав, в том числе повязка на глаз, бандажи для перевязки и тюбики с препаратами. Ещё один интересный предмет, принадлежащий морякам из США, это кальсоны, которые выдавали большинству участников конвоев во время арктических походов. Элемент гардероба на 50% выполнен из шерсти и прекрасно сохранился, эти подштанники 34 размера, если и одевали, то всего пару раз.

Эти вещи на время работы выставки предоставил музей из города Полярный. А туда их после смерти передали родственники одного из свидетелей войны. Что касается собственных фондов, то региональный краеведческий музей располагает по большей части фотографиями и документами, которые так же представлены на небольшой витрине. Выставка будет работать до 15 февраля.

- Фонд краеведческого музея богат фотографиями и документами данного периода, - отмечает Георгий Дзенисов, научный сотрудник отдела истории Мурманского областного краеведческого музея. - А вот предметный ряд у нас очень небогатый и выбирать не из чего. Если у кого-то что-то и осталось от дедушек или прадедушек - участников конвоем, то мы будем рады принять эти предметы в наши фонды