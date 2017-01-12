Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманск, подозревает управляющие компании в саботаже работ по уборке снега

Уборка дворов в Мурманске оставляет желать лучшего. Многие придомовые территории областного центра утопают в снегу. В морозы снег превращается в гололёд, в оттепель - в непролазную кашу. Понимают это и в городской администрации. Андрей Сысоев сегодня провёл экстренное совещание по теме уборки дворов. На нём присутствовали представители ГЖИ и прокуратуры.

В социальных сетях активно обсуждается тема плачевного состояния мурманских дворов. Если центральные проспекты под ответственностью города чистят сносно, то, отвернув немного в сторону и попав во дворы, оказываешься в царстве льда и снега. Пройти по придомовой территории, зачастую, без приключений не удаётся. Проехать же местами невозможно вовсе. В то же время плату за содержание и очистку от снега своих зон ответственности управляющие компании собирать не забывают.

По подсчётам главы городской администрации, ежегодно по этому пункту к частникам поступает более 300 миллионов рублей платежей от горожан. Эта сумма сравнимая с годовым финансированием Мурманска работ по ремонту дорог. При этом управляющие компании в договорах, заключённых с жителями, обещают чистить снег как минимум 2 раза в сутки. В случае обильных снегопадов - трижды. А на деле - хорошо, если тяжёлая техника появляется во дворах раз в две недели.

- Город жёстко контролирует ход уборки. Я могу вам сказать, что за новогодние праздники, 3 и 6 числа, силами администрации, комитета жилищной политики, администрации округов, учреждениями «Новой формы управления» было проведено 4160 проверок жилого фонда, - сообщил Андрей Сысоев, глава администрации город Мурманск, - и выявлено почти 1600 нарушений действующего законодательства. Конечно, это очень много!

Более трети всех проверенных дворов оказались в плачевном состоянии. Действительно много. Ни штрафы, ни предписания, очевидно, руководителей управляющих компаний подстегнуть не могут. Андрей Сысоев предположил, что делается это фирмами специально, чтобы в итоге правоохранительные органы, засыпанные жалобами горожан, обязали чистить дворы администрацию города.

По мнению главы администрации, это уже тема не только для административных, но и для уголовных расследований. Прокуратура тоже планирует устроить собственную проверку по факту неудовлетворительной уборки дворов.

- Конечно, когда после праздников мы вышли на работу, то увидели, что город находится в ненадлежащем состоянии, - отметил представитель областной прокуратуры. - Мы организовали проверки.

Тем не менее, гражданам самоустраняться от проблемы не стоит. Прокуратура, например, ежедневно принимает звонки о не соблюдении прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг и нарушениям жилищного законодательства. Сообщения о ненадлежащей работе управляющих компаний могут стать действенным рычагом влияния на то, чтобы снежная каша из дворов исчезла ещё до наступления весны.