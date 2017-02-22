Архивные документы нацистской разведки говорят о важной роли железнодорожного пути Ленинград-Мурманск в годы Отечественной войны

Архив документов нацистской разведки предвоенных лет рассекречен! Речь в них идёт о значимости железнодорожного пути Ленинград-Мурманск. Выход к Атлантике посредством единого удара по Северной Финляндии и Швеции – таких планов СССР боялись фашисты.

Развитие экономики и транспортной системы советского Севера, электрификация и укрепление железнодорожного пути Ленинград-Мурманск вселяли страх нацистской Германии. Эти данные стали доступны сегодня: рассекречен ряд немецких документов нацистской разведки, их содержание полностью объясняет столь пристальное внимание к этой жд-трассе. Согласно сведениям разведки рейха, железная дорога из Ленинграда на Кольский полуостров имела первостепенное стратегическое значение: помимо выхода в Северный Ледовитый океан, этот транспортный коридор обеспечивал доступ к крупнейшим месторождениям Кольского полуострова, имел ответвления в Финляндию.

По данным немецкой разведки, железная дорога находилась в хорошем состоянии. В частности, подчеркивается тот факт, что вследствие создания между Кандалакшей и Мурманском гидроэлектростанций, вся дорога была электрифицирована, полотно и мосты усовершенствованы - уникальный случай для того времени. Поэтому в планах немецкой армии одной из важных задач было прервать сообщение по ней.

Архив военных лет Октябрьской железной дороги содержит массу свидетельств того, как работники дороги отстаивали и защищали этот важный стратегический путь: советские подрывники только с 1941 по 1942 год обезвредили более ста тридцати сброшенных, но невзорвавшихся бомб. В целом на территории Кольского полуострова за войну были повреждены 216 паровозов и электровозов и 1300 вагонов. Но восстановительные работы велись оперативно, порой ценой жизни советских железнодорожников.