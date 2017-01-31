Аспирант МГТУ пришёл за помощью к депутату

В рамках региональной недели сегодня приём граждан провёл депутат Государственной Думы Алексей Веллер. Приоритетные темы, с которыми обращаются мурманчане к депутату, касались проблем в сферах ЖКХ, здравоохранения, социального обеспечения и предоставление жилья.

Одним из первых на приём к депутату Госдумы пришёл северянин, озадаченный сложившейся ситуацией с аккредитацией аспирантуры в МГТУ. По пяти из 14 направлений её продлевать в этом университете не собираются, так как гуманитарно-экономические направления подготовки не соответствуют деятельности высшего учебного заведения. 24-летний мурманчанин, который со своей женой являются аспирантами технического университета, в связи с этими ожиданиями обеспокоен тем, что они останутся без работы. Северянин пришёл за помощью к депутату.

- Молодые ребята с хорошим уровнем образования вместо того, чтобы заканчивать свои научные работы и работать с молодёжью в высших учебных заведениях, вынуждены задумываться над проблемой поиска работы, - говорит Алексей Веллер, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ. - Мы говорили о том, чем можно помочь молодому человеку с точки зрения работы по профессии. Возможно, её надо искать уже не в МГТУ.