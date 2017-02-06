Атомный ледокол «50 лет Победы» вернулся в порт приписки Мурманск

Он находился в рейсе с августа 2016 года. За это время экипаж атомного ледокола провёл 99 судов.

Атомный ледокол «50 лет Победы» впервые в истории арктической навигации совершил сверхпоздний транзитный рейс. 21 декабря 2016 года в Чукотском море в районе Берингова пролива ледокол «Атомфлота» взял под проводку сразу три судна. Рейс продлился две недели.

Одним из основных направлений деятельности «Атомфлота» является обеспечение аварийно-спасательных операций во льдах на акватории Северного морского пути и неарктических замерзающих морей. В октябре 2016 года атомный ледокол «50 лет Победы» принял участие в спасательной операции по выводу из зоны многолетнего льда научно-исследовательского судна «Виктор Буйницкий». Благодаря оперативной и слаженной работе экипажа атомного ледокола судно удалось успешно вывести в зону чистой воды.

12 февраля атомоход вновь выйдет на акваторию Северного морского пути. Рейс продлится около месяца. После его завершения ледокол встанет на плановый доковый ремонт.