День за днём с «Арктик-ТВ»03.02.17 13:30
Атомный ледокол «Ямал» после завершения ремонта вышел из порта Мурманск в направлении Карского моря
До конца июня судно будет работать на акватории Северного морского пути, обеспечивать ледокольную проводку караванов.
Длительному рейсу атомохода предшествовал не менее продолжительный ремонт – в доках ледокол простоял с октября прошлого года. Специалисты выполнили работы по замене паротурбинного оборудования и двух бортовых гребных устройств. Но уже осенью ледокол отправится на плановый ремонт с перезарядкой ядерного топлива.
Срок эксплуатации «Ямала» решено продлить до 2023 года. 6 февраля к причалу «Атомфлота» прибудет атомный ледокол «50 лет Победы». В Мурманске сменится экипаж, команда пополнит запасы, а также проведёт межрейсовую профилактику судна.
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