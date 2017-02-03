Атомный ледокол «Ямал» после завершения ремонта вышел из порта Мурманск в направлении Карского моря

До конца июня судно будет работать на акватории Северного морского пути, обеспечивать ледокольную проводку караванов.

Длительному рейсу атомохода предшествовал не менее продолжительный ремонт – в доках ледокол простоял с октября прошлого года. Специалисты выполнили работы по замене паротурбинного оборудования и двух бортовых гребных устройств. Но уже осенью ледокол отправится на плановый ремонт с перезарядкой ядерного топлива.

Срок эксплуатации «Ямала» решено продлить до 2023 года. 6 февраля к причалу «Атомфлота» прибудет атомный ледокол «50 лет Победы». В Мурманске сменится экипаж, команда пополнит запасы, а также проведёт межрейсовую профилактику судна.