Атомоходы провели в Арктике сверхпозднюю транзитную проводку каравана судов

3 января атомный ледокол «50 лет Победы» успешно завершил сверхпозднюю транзитную проводку каравана из трех судов: модулевоза, сухогруза и танкера. Первые два судна следовали в порт Сабетта с грузом для строительства завода «Ямал СПГ» по производству сжиженного природного газа, третье – за нефтью к терминалу Новопортовского месторождения в район мыса Каменный.

Переход до Обской губы занял в общей сложности две недели. Ледокол «50 лет Победы» специально ходил в Чукотское море, чтобы около Берингова пролива забрать суда. Сейчас атомоход работает в Карском море и помогает ледоколу «Таймыр» в проводке судов в Обскую губу. Среди следующих в порт Сабетта пойдут суда Мурманского морского пароходства - танкеры «Индига», «Варзуга», теплоходы «Кузьма Минин», «Михаил Кутузов», а также суда транспортной компании «Северный проект».

Только за декабрь 2016 года ледоколы «Атомфлота» провели в порт Сабетта 24 судна и ещё 21 – в направлении мыса Каменный.