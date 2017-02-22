Атомоходы в 2016 году увеличили проводку судов по СМП

В «Росатомфлоте» подвели итоги деятельности предприятия за 2016 год. В акватории Северного морского пути атомными ледоколами проведено более четырехсот судов, вместимостью пять с лишним миллионов тонн груза. За прошлый год эта цифра была в два раза ниже.

По итогу 2016 года заключён контракт с судостроителями на производство двух ледокольных буксиров, которые в дальнейшем будут обеспечивать порт Сабетта.

На утилизацию отправлен атомный ледокол «Сибирь». Работы по выгрузке оборудования реакторного отсека, формирование блок-упаковки планируется завершить к ноябрю текущего года. Также «Росатомфлот» разработал план мероприятий на проведение Года экологии.