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День за днём с «Арктик-ТВ»23.01.17 19:30

Аварию на теплотрассе в Мурманске устранили, с причиной разбираются

Серьёзный разрыв на теплотрассе в минувшее воскресенье оставил без тепла более тысячи объектов областного центра, из них – шестьсот с лишним жилые дома. На данный момент причины аварии устранены, ведутся наладочные работы. Подача горячей воды и тепла в дома возобновлена. СЮЖЕТ:

Напомним, авария произошла в ночь с субботы на воскресенье. Причина – прорыв теплосети на улице Дзержинского. Как итог – резкое понижение давления в тепломагистрали и…– более 1200 объектов, из них 670 жилых домов остались без тепла и горячей воды.

В настоящее время создана комиссия, которая должна установить точную причину разрыва. Пока фактор износа труб исключён.

- Данный участок прошёл экспертизу промышленной безопасности, срок его эксплуатации разрешён до 2019 года, - отметил Владимир Комаров, исполнительный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ». – Этим летом во время ремонтной  кампании были проведены обязательные гидравлические испытания под повышенным давлением. Никаких замечаний выявлено не было.

Горячую воду и тепло в дома мурманчан дали уже к вечеру воскресенья, в некоторых квартирах прохудившиеся трубы отопления не вынесли столь резкого перепада давления, что  вызвало небольшие аварийные ситуации  в квартирах мурманчан - протечки, прорывы радиаторов. 

- Такие обращения в наш адрес поступали,  - отметил Владимир Комаров, исполнительный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ». – Мурманчанам следует обращаться в отдел имущественных отношений, который занимается данными вопросами. Специалисты подробную информацию о том, как  действовать, куда обращаться, расскажут.

В случае, если на данный момент трубы в квартире холодные, то теплоэнергетики советуют звонить в обслуживающую организацию. Скорее всего, это недоработка сотрудников управляющей компании – нарушение продувки системы.

 

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