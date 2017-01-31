Автоколлапс во дворе на улице Лобова

Погода всё чаще радует мурманчан обильными снегопадами, которые затрудняют передвижение пешеходов и автотранспорта по городским дорогам и улицам. А вот жильцам дома № 55 по улице Лобова дополнительные неудобства создают ещё и нерадивые автовладельцы.

На жителей дома № 55 по улице Лобова приходится не более десятка автомобилей, за парковочные места соседи не ссорятся, всем хватает… точнее хватало. Сегодня двор напоминает стихийную парковку – как у крупных гипермаркетов. И все бы ничего, но оставлять машину на газонах и детских площадках для нерадивых мурманчан стало привычкой, а вот местным жителям в прямом смысле стало не проехать и не пройти.

Одна из причин дорожной неурядицы – заезжие автовладельцы, для которых два знака «Остановка запрещена» на въезде во двор, не являются необходимыми для исполнения.

Вторая причина – бездействие управляющей компании: снег не убран, дорога сужена, соответственно и проезд ограничен. Хотя, коммунальных работников тоже можно понять: трактор приехал, а въезд перекрыт. Коммунальщики не могут разогнать безответственных автовладельцев.

- Здесь дорога не убирается, так как стоят машины, - возмущается Александр Пенкин. – Водители не обращают внимания на запрещающий знак, а мы не можем даже мусор вывести, так как дорога сужается.

Страдает от этого и рядом расположенный спорткомплекс «Авангард». Порой, его посетителям, а большинство из них маленькие спортсмены, в прямом смысле не добраться до секции даже пешком, а не то что на родительском авто.

- Постоянно боремся с водителями, оставляющими свои транспортные средства на проезде между улицей Лобова и территорией ГСЦ «Авангард», - рассказывает Александр Крамаренко, директор городского спорткомплекса «Авангард». – Мурманчане бросают машины в этом проезде, поэтому не может проехать ни снегоуборочная техника, ни техника для уборки мусора.

С этой проблемой пытаются бороться и жильцы, и сотрудники спорткомплекса, и сотрудники ГИБДД. «Пару дней назад приезжали полицейские, автовладельцев всех разогнали. Слава Богам, спасибо им огромное, теперь они опять поставили, - рассказывает мурманчанка Мария Красникова. - Нам приходится своими силами бороться: и ругаемся, и просим, и уговариваем убрать машины, потому что тут дети проходят, им не пройти в школу. Порой получаем резкие ответы, с руганью, с матами».

Дети лишены детской площадки, придомовая территория напоминает автостоянку, да и пешеходное движение здесь ограничено. Мурманчане сетуют на сотрудников близлежащих зданий, говорят, что в основном это военные, их форма выдает. Несолидно как-то защитникам Родины закон нарушать. А в ГАИ комментариев не дали, но в ситуации разобраться обещали.