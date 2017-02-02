«Автовладельцы, давайте жить дружно!», - призывает Управление дорожного хозяйства Мурманска

Специалисты городского управления дорожного хозяйства ежедневно и круглосуточно обслуживают более 188 километров дорог. Чистят полотно и обочины от снежных заносов. Им не везде удается справиться с последствиями снегопадов оперативно, так как значительно осложняют продвижение спецтехники припаркованные на обочинах дорог автомобили.

- Предприятие в круглосуточном режиме производит уборку снега, - заверяет журналистов Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» г.Мурманск, - но то, что мы убираем за ночь, высыпает снег заново. Днём мы стараемся убирать удаленные участки дорог, чтобы не создавать транспортные заторы, а ночью возвращаемся на основные магистрали и убираем их повторно.

Вот уже несколько недель коммунальные службы работают вместе с сотрудниками ГИБДД. Инспекторы устанавливают временные знаки и перекрывают движение транспорта. Все это делается ради того, чтобы оперативно расчистить и вывести снег с городских улиц, не возвращаясь на одни и те же участки по нескольку раз.

Специалисты службы просят автомобилистов с пониманием отнестись к таким мерам. К тому же на официальном сайте администрации Мурманска всегда можно найти график уборки лиц, он составляется каждую неделю. Тоже касается и владельцев личного транспорта, которые паркуются на обочинах, именно их средства передвижения чаще всего мешают работе грейдеров и погрузчиков.