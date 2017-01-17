Барк «Седов» готовится совершить два рейса в рамках учебной навигации 2017 года

Сейчас судно ремонтируют в порту Светлый Калининградской области.

В этом году курсанты примут участие в крупнейших морских фестивалях Европы, а также в традиционной международной регате больших парусных судов. Но прежде, судно необходимо подготовить.

Палубная команда парусника уже завершила косметический ремонт внутренних помещений – курсантских кубриков и кают экипажа. На очереди -спортзал и кладовые. Выполняются в первую очередь работы, которые сложно сделать в море. Так, приводятся в порядок блоки парусного вооружения – их демонтируют, шкурят, покрывают лаком и разрабатывают. Проведена ревизия радиооборудования.

Выход судна в море предварительно планируется на конец апреля.