«Безопасный переход для двоих» - в Мурманске проходит социальная кампания

«Скажи спасибо водителю». Слова благодарности мурманские автолюбители могли услышать от зебры, свободно разгуливающей по улицам столицы Заполярья. С экзотическим животным, которое помогало пешеходам переходить дорогу, познакомились корреспонденты «Арктик-ТВ».

Пешеходам - памятки и светоотражатели, а водителям – возможность вспомнить о правилах дорожного движения во время вынужденной паузы, вызванной обязанностью пропустить людей на переходе. Акция, организованная сотрудниками ГИБДД, призвана ещё раз напомнить северянам о необходимости соблюдения ПДД во время поездки.

- Цель данной акции заключается в том, чтобы привлечь внимание и водителей, и пешеходов, - говорит Инна Башмакова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГИБДД УМВД России по г.Мурманску, - чтобы они были взаимовежливы. Водители, чтобы пропускали пешеходов, а пешеходы не забывали о том, что могу идти через дорогу только тогда, когда транспорт уже стоит.

«Безопасный переход для двоих» - это социальная кампания, которая проходит во многих городах России. Высокая аварийность на дорогах страны связана с нарушениями со стороны пешеходов и водителей. К акции привлекают студентов – волонтеров, желающих помочь в благом деле.

- Несмотря на то, что акция направлена на пешеходов, откликнулись на неё даже водители, отметила Анастасия Игонина, участница акции. - Нам подавали сигналы в знак поддержки. Многие останавливались, спрашивали, что это за акция. А будет ли ещё? А где посмотреть? Как к ней присоединиться?

В рамках акции планируется посещение образовательных учреждений инспекторами и волонтерами. Как показывает статистика, больше всего ДТП с участием пешеходов происходит по вине водителей. Только с начала этого года на территории Мурманска зафиксировано 8 таких случаев, причём 1 – со смертельных исходом.