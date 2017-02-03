ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ+Бизнес: Бросить всё, продать машину, чтобы найти идею и самореализоваться – Максим МитакиМаленькому Даниилу нужна помощь и поддержка земляков
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»03.02.17 19:30

«Безопасный переход для двоих» - в Мурманске проходит социальная кампания

«Скажи спасибо водителю». Слова благодарности мурманские автолюбители могли услышать от зебры, свободно разгуливающей по улицам столицы Заполярья. С экзотическим животным, которое помогало пешеходам переходить дорогу, познакомились корреспонденты «Арктик-ТВ».

Пешеходам - памятки и светоотражатели, а водителям – возможность вспомнить о правилах дорожного движения во время вынужденной паузы, вызванной обязанностью пропустить людей на переходе. Акция, организованная сотрудниками ГИБДД, призвана ещё раз напомнить северянам о необходимости соблюдения ПДД во время поездки.

- Цель данной акции заключается в том, чтобы привлечь внимание и водителей, и пешеходов, - говорит Инна Башмакова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения  отделения ГИБДД УМВД России по г.Мурманску, - чтобы они были взаимовежливы. Водители, чтобы пропускали пешеходов, а пешеходы не забывали о том, что могу идти через дорогу только тогда, когда транспорт уже стоит.

«Безопасный переход для двоих» - это социальная кампания, которая  проходит во многих городах России. Высокая аварийность на дорогах страны связана с нарушениями  со стороны пешеходов  и водителей. К акции привлекают студентов – волонтеров, желающих помочь в благом деле.

- Несмотря на то, что акция направлена на пешеходов, откликнулись  на неё даже водители, отметила Анастасия Игонина, участница акции. - Нам подавали сигналы в знак поддержки. Многие останавливались, спрашивали,  что это за акция. А будет ли ещё? А где посмотреть? Как к ней присоединиться?

В рамках акции планируется посещение образовательных учреждений  инспекторами и волонтерами. Как показывает статистика, больше всего ДТП с участием пешеходов происходит по вине водителей. Только с начала этого года на территории Мурманска  зафиксировано 8 таких случаев, причём 1 – со смертельных исходом.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работыОбъём поставок рыбной продукции в северные порты за прошлый год сократился на 23,5%Хорошо живём: экономический кризис в 2016 году затронул 78% россиян
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
03.02.17: Александр Лукашенко, президент Беларуси, во время пресс-конференции 3 февраля заявил, что в России «за взятку всё можно» сделать. Как вы относитесь к такой оценке нашей действительности?Проголосовало: 92 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Прогулка». Художественный фильм (16+)23:30Новости. Информационная программа.00:10«Талисман любви». Художественный сериал, 16-18 серия (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области картофель, яблоки и свежая белокочанная капуста остаются в лидерах по росту ценУ оптовиков и на АЗС Мурманской области продолжается рост цен на топливо-PRO ВалютуПровалились: евро потерял почти 92 копейки, доллар – 67 копеекДоллар и евро сегодня торгуются вблизи значений вчерашнего закрытия-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в январе 2017 года увеличила выработку электроэнергии на 43,2 млн кВтчКоммунальная революция: электрообогрев хотят узаконить-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 и 6 февраляПреступления в жилищно-коммунальной сфере Мурманской области не единичны-PRO Нефть и газДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тоннГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения