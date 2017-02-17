День за днём с «Арктик-ТВ»17.02.17 13:30
Безработный 39-летний апатитчанин попался на распространении наркотиков
А в Апатитах оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков установили причастность одного из местных жителей к незаконному обороту запрещённых веществ.
Им оказался неработающий 39-летний мужчина. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Во время очередной попытке сбыта наркотического вещества путем закладки между этажами подъезда он был задержан полицейскими. Изъятые пакетики оперативники направили на экспертизу.
Эксперт установил, что в них находится героин.
Максимальное наказание, которое может ожидать злоумышленника – лишение свободы на срок до восьми лет.
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