Бизнес-инкубатор «Футурама» «клонирует» предпринимателей

Как стать успешным предпринимателем? Этот секрет знают единицы, и делиться им не собираются. Но в Заполярном центре на площадках бизнес-инкубатора «Футурама» ежемесячно проводят тренинги и семинары, чтобы будущие бизнесмены смогли получить ответы на самые главные вопросы, и в дальнейшем внести свой вклад в развитие Кольского края.

Чтобы стать успешным предпринимателем и начать свой бизнес с нуля, необходима, зачастую, помощь профессионалов. Один из них – Алексей Гетманов – бизнес-тренер со стажем. В Заполярье его знает почти каждый уважающий себя предприниматель, даже «Сбербанк России» пользуется услугами Александра. Его тренинги и семинары построены по простому принципу: желание и ответная реакция респондентов – главное. А чего боится сам бизнес-тренер?

- Самое страшное, когда будет вопрос, выходящий за рамки моей компетенции, - говорит Алексей Гетманов, бизнес-тренер. - Я могу на него и не ответить. Но, в целом, я как-то научился с этим жить.

Несмотря на свою занятость в повседневной жизни, даже те, кто прямого отношения к предпринимательству не имеют, приходят на семинары Гетманова, ведь у него есть чему поучиться.

- В первую очередь, очень интересно посещать тренинги, которые проводит Алексей Гетманов, - говорит Наталия Лодкина, заместитель генерального директора газеты «Полярная правда». - Всегда интересно его послушать.

Бизнес-инкубатор – «Футурама» в Заполярье единственный и, в своем роде, неповторимый: даёт возможность стартовать начинающим бизнесменам, привозит на свои площадки именитых специалистов и сотрудничает с администрацией городов и региона, чтобы была возможность спонсировать малых предпринимателей.