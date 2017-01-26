Благотворительный концерт «Прерванный полёт» состоится 2 февраля

Почтить память, но не превращать скорбь в траур. Благотворительный концерт «Прерванный полёт»… Ансамбль Краснознаменного Северного флота посвящает жертвам авиакатастрофы ТУ-157 в Сочи. Тот полёт унёс жизни девяти десятков человек, 64 из них – музыканты коллектива песни и пляски Российской Армии им. Александрова.

2 февраля местные коллективы исполнят номера из репертуара александровцев.

Месяц назад, воскресное утро всей страны было омрачено трагической новостью: авиалайнер, на борту которого по пути в Сирию летели 92 человека, рухнул в Чёрное море. 64 из них музыканты Ансамбля песни и пляски Российской Армии им. Александрова. Свой последний концерт в том составе они дали в Москве в Большом театре.

В Заполярье почтить память погибших коллег – александровцев взялся Ансамбль песни и пляски Северного флота концертом 2 февраля. Его выпускники, несколько североморцев выступают с коллективом Александрова последние годы. Тогда сообщение об аварии ввергло в шок северян, все ждали списков: лишь бы не было в нём имён земляков. Беда миновала. А ведь меньше года назад, в апреле, этим же рейсом в Сирию летали с концертом наши артисты.

- Это было воскресенье, это был рабочий день, к нам постановщик приехал, мы встретились, - вспоминает Дмитрий Акманов, руководитель Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота. - Честно скажу, работать никто не мог, потому что даже у мужчин на глазах были слезы.

2 февраля, спустя 40 дней после трагедии, на сцене ДК Кирова Ансамбль Краснознаменного Северного флота исполнит известные песни из репертуара александровцев: «Катюша», «Смуглянка», «Прощайте, скалистые горы» и многие другие.

Во время концерта будет организован благотворительный сбор. Все средства переведут Артёму Корзанову. Его родители Олег и Екатерина погибли в авиакатастрофе. Мальчишке в феврале исполнится 4 года, сегодня он находится на попечении бабушки.

- Людей не вернёшь, помочь всем не сможем, так как столько средств не соберём, - говорит Дмитрий Акманов, руководитель Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

Стоит отметить, что коллектив Александрова неоднократно выступал в Мурманске и именно на площадке Дворца культуры. Вход на вечер-посвящение «Прерванный полёт» по пригласительным билетам, их можно получить в кассах ДК Кирова или североморском Доме офицеров.