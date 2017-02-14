Более 30 литров незаконной алкогольной продукции изъяли во время ночного рейда

Все чаще любители горячительных напитков отдают предпочтение не лицензионным напиткам, а дешевым, приобретаемым из-под полы, например боярышнику, который в народе называют чеканчики. Приобрести их можно в минимаркетах отдаленных районов Мурманска. Там эта сомнительная продукция дешевле, продаётся круглосуточно…

Крымское каберне, кагор и шампанские вина… Каких только спиртосодержащих изысков не встретишь на прилавках Мурманска. Только красивая этикетка – отнюдь не показатель качества продукта. По жалобам мурманчан правоохранители инициировали рейд, во время которого провели проверку сомнительных мест продаж алкоголя в Октябрьском и Ленинском округах.

Во всех проверенных торговых точках были отмечены нарушения: отсутствие разрешений на реализацию продукции, продажа алкогольной продукции после 21 часа… «В одной из точек был обнаружен факт реализации спиртосодержащей непищевой продукции, - сообщил Денис Драгунов, заместитель начальника ООПАЗ УМВД России по Мурманской области.

Как оказалось, спросом чаще всего пользуются растворитель и боярышник. Видимо, недавняя история с массовым отравлением в Иркутске, не останавливает ни продавцов, ни любителей дешевой выпивки.

Во время рейда из двух торговых точек за ночь изъяли более 30 литров незаконной алкопродукции. Вероятнее всего, она будет ликвидирована.

- В отношении нарушителей - предпринимателей, которые осуществляли деятельность в этих торговых заведениях, были возбуждены дела об административных правонарушениях по различным статьям КоАП, - сообщил Денис Драгунов, заместитель начальника ООПАЗ УМВД России по Мурманской области. - В настоящий момент проводится административное расследование, по результатам которого виновные лица будут привлечены к административной ответственности.