МОРЕ ДОБРОТЫ: Даня Фёдоров, герой - будущий полицейский, надеется на помощь земляковВ России бедность воспроизводится в следующем поколении
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»14.02.17 13:30

Более 30 литров незаконной алкогольной продукции изъяли во время ночного рейда

Все чаще любители горячительных напитков отдают предпочтение не лицензионным напиткам, а дешевым, приобретаемым из-под полы, например боярышнику, который в народе называют чеканчики. Приобрести их можно в минимаркетах отдаленных районов Мурманска. Там эта сомнительная продукция дешевле, продаётся круглосуточно…

Крымское каберне, кагор и шампанские вина… Каких только спиртосодержащих изысков не встретишь на прилавках Мурманска. Только красивая этикетка – отнюдь не показатель качества продукта. По жалобам мурманчан правоохранители инициировали рейд, во время которого провели проверку сомнительных мест продаж алкоголя в Октябрьском и Ленинском округах.

Во всех проверенных торговых точках были отмечены нарушения: отсутствие разрешений на реализацию продукции, продажа алкогольной продукции после 21 часа… «В одной из точек был обнаружен факт реализации спиртосодержащей непищевой продукции, - сообщил Денис Драгунов, заместитель начальника ООПАЗ УМВД России по Мурманской области.

Как оказалось, спросом чаще всего пользуются растворитель и боярышник. Видимо, недавняя история с массовым отравлением в Иркутске, не останавливает ни продавцов, ни любителей дешевой выпивки.

Во время рейда из двух торговых точек за ночь изъяли более 30 литров незаконной алкопродукции. Вероятнее всего, она будет ликвидирована.

- В отношении нарушителей - предпринимателей, которые осуществляли деятельность в этих торговых заведениях, были возбуждены дела об административных правонарушениях по различным статьям КоАП, - сообщил Денис Драгунов, заместитель начальника ООПАЗ УМВД России по Мурманской области. - В настоящий момент проводится административное расследование, по результатам которого виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРСПП подталкивает Путина к очередному сроку
-Слово не воробей...Сделан большой шаг в начале пути!
-Нам интересно Ваше мнение
13.02.17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в прессе. Ваше отношение к этой инициативе?Проголосовало: 137 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире19:00«Хорошие новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ России бедность воспроизводится в следующем поколенииЦБР желает российским пенсионерам «Мира»-PRO ВалютуЕвро теряет 47 копеек, доллар – 32 копейкиЦены на нефть продолжают подыгрывать рублю-PRO ЭнергетикуКолэнерго работает в режиме повышенной готовностиЗа 2016 году Колэнерго повысило пропускную способность сетей, обеспечило надёжность и качество электроснабжения населённых пунктов и предприятий региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 февраляПлановые отключения в Мурманске на 14 февраля-PRO Нефть и газКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»Рынок нефти неустойчив, отменять мораторий на лицензии на шельф в ближайшее время не планируется – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения