Более 4 млн рублей поступят в область на совершенствование технического обеспечения ЕГЭ

Мурманск стал победителем конкурсного отбора региональных программ развития образования. Полученные средства позволят оборудовать пункты приёма экзамена новой техникой, которая может печатать контрольные материалы в аудиториях в присутствии участников экзамена, а так же сканировать работы после его завершения.

Модернизируют компьютеры и в Региональном центре обработки информации.