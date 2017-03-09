Больше полусотни красавиц 8 Марта приняли участие в женском пятиборье

С улыбкой на лице и отличным настроением активные и спортивные мурманчанки отметили Международный женский день. 18 команд – около 60 девушек в возрасте от 18 лет встретились на пятиборье. «8 марта – хороший праздник, в этот день хочется в праздничной обстановке в снегу поваляться, - говорит Виктория Шитова, член команды «Сладкие моськи».

- А что дома сидеть? А тут веселье, с друзьями встретиться, побеситься, в снегу поваляться, хоть и мокрыми придём домой, но весело, - говорит Алёна Атюшева, член команды «Девчата».

Ожидания северянок оправдались. Да и погода не подвела: легкий морозец и солнце – все условия для отдыха на открытом воздухе.

- Сегодня в этот замечательный солнечный день мы организовали соревнования для милых дам по пятиборью, - рассказывает Дмитрий Михалицин, заместитель директора «Огни Мурманска - спорт». - У нас проводится стрельба в лучно-арбалетном тире, в пневматическом тире, бой состязательный с подушками на бревне и «керлинг». Это у нас интересная идея пришла в этом году: на ватрушках поднимаются в горку, толкают её и надо попасть прямо в цель. В конце состязаний препятствие - небольшой экстрим.

Клич о пятиборье кинули в соцсетях, организаторы признаются, что не ожидали такого большого количества желающих принять в них участие. Но пообещали, что призов всем хватит. Возможность подготовиться к соревнованиям тоже предоставили, многие девчонки приезжали сюда тренироваться заранее. Команды набрали: кто коллег по работе подбил на участие, кто – соседей или друзей, разного возраста и физической подготовки.

- Команда «Северяночка» у нас давно существует, мы постоянно участвуем в таких конкурсах, рассказывает Екатерина Потапова, капитан команды «Северяночки». - Участвуем с нашей соседкой, с которой живём в одном подъезде.

Дарья Потапова, участница игр, признаётся: «Меня мотивировало сюда приехать желание поболеть за маму, поддержать их в конкурсах, чтобы они победили».

Керлинг - этот вид спорта предполагает наличие льда, тяжёлого каменного диска, который при помощи специальной щётки спортсмены направляют в цель. Но мурманские организаторы удивили и зрителей и участников: девушка усаживается на ватрушку, её толкают с горки. В местном «керлинге» скорость регулируется уже руками и ногами, пытаясь во время стремительного спуска попасть в начерченный на снегу круг. «На самом деле очень классно, - признаётся Александра Василейко, член команды «Падение гравитации». - Если чуть сильнее толкнуть ватрушку, то улетаешь дальше, чем надо».

Бой с подушками на бревне – традиционная русская забава. Для неподготовленного человека трудно, но мурманчанок это не остановило – рвутся в бой. Выплеснуть энергию и адреналин девчонкам помогла тарзанка – развлечение из ряда экстремальных. «На такой я первый раз! – восклицает Анна Москаленко, член команды «Подружки - веселушки». - Это не забываемо. Сначала я боялась, кричала, потом уже стала какие-то трюки выделывать, обалденно!»

Поддержать девчонок приехали семьи. Пока мужья болеют за любимых – дети тоже заняты делом: заезды на хасках, детская полоса препятствий, лыжи и санки – на любой вкус и интерес. Традиционные застолья уступают очевидным преимуществам отдыха на свежем воздухе. Команды-победительницы в качестве призов получили сертификаты на разного рода спортивные развлечения и в купальню.