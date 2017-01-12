Большеглазые еноты «захватили» выставочный зал Мурманска

Мурманский выставочный зал открыл первую в этом году новую экспозицию. Свои необычные работы в областном центре представляет художник и детский писатель из Санкт-Петербурга Юлия Лемеш. Автор посвящает свои произведения енотам, которые стали одной из любимых тем в её творчестве.

Животные на полотнах Юлии Лемаш представляются сказочными и очеловеченными. Многие работы имеют социальный подтекст, хотя большинство кажутся просто забавными. Енотов художник изображает в особой авторской манере – всегда с огромными выразительными глазами. Ответить, почему именно эти зверьки стали важной темой в творчестве живописца, очень просто – выставка, которая осенью прошлого года экспонировалась в научной библиотеке, имеет романтическое название «По причине любви».

Это уже не первая столь необычная экспозиция в городском вставочном зале. Совсем недавно посетители учреждения культуры могли ознакомиться с работами из бисера слепой мастерицы Светланы Тетюхиной.

- С 12 января по 4 февраля в городском выставочном зале пройдёт выставка уникальной художницы из Санкт-Петербурга Юлии Лемеш, - рассказала Наталия Емелина, директор МБУК «Выставочный зал г.Мурманска». - Выставка называется «По причине любви» и по своему характеру она очень позитивная, герои её работ это еноты. Если кто-то любит мир природы, мир енотов – приглашаем посетить наш выставочный зал.