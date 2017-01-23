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День за днём с «Арктик-ТВ»23.01.17 19:30

Борьба со снегом и недобросовестными автолюбителями продолжается

Не успели городские службы очистить улицы от последствий «праздничных» снегопадов, как Мурманск накрыла вторая волна обильных осадков. Специалисты дорожного хозяйства работают в две смены, круглые сутки, без выходных. Несмотря на такие усилия, коммунальщикам необходимо время, чтобы ликвидировать все заносы и сугробы.

За несколько дней в областном центре выпало больше 30 миллиметров осадков. Это почти 80% от месячной нормы. В это время года обычно стоят морозы и довольно ясная погода. Так что нынешнюю зиму можно считать не типично тёплой и снежной.

Несмотря на то, что в распоряжении специалистов дорожного хозяйства около 170 единиц техники, даже за несколько дней справиться с последствиями снегопадов не получится. Водителям и пешеходам стоит запастись терпением и чаще проверять график уборок на сайте администрации города. Водители, которые паркуют свои машины вдоль основных магистралей, главное препятствие при работе служб. Из-за автомобилей спецтехнике каждый раз приходится возвращаться на одно и тоже место, что провести полную уборку снега.

С недавнего времени коммунальные службы сотрудничают с инспекторами ГИБДД, которые связываются с владельцами «подснежников» на обочине, но даже в этом случае не всегда удаётся достучаться до автолюбителей. Одной из самых сложных в плане уборки улиц специалисты считают проезд Ледокольный, так как в этом месте края дороги заставлены машинами очень плотно.

За выходные самосвалы дорожного хозяйства вывезли из города 22 тысячи кубометров снега.

- Жители города серьёзно осложняют нам работы по уборке снега, - говорит Максим Васильев, заместитель директора муниципального учреждения «УДХ». - Мы сейчас работаем вместе с сотрудниками ГИБДД, они делают всё, что могут. Но они не всесильны.

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